Кремль: Зеленский не отреагировал на приглашение в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал на повторное приглашение в Москву для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На вопрос о том, согласился бы Владимир Путин на встречу с Владимиром Зеленским в ОАЭ, представитель Кремля ответил: «Мы пока говорим про Москву. Эвентуальные рассуждения неуместны».

Помощник российского президента Юрий Ушаков 28 января заявил, что в случае приезда Владимира Зеленского в Москву ему обеспечат безопасность и все необходимые условия для работы. Владимир Путин впервые предложил украинскому лидеру встретиться в российской столице в прошлом году. Президент Зеленский тогда заявил, что, судя по этому предложению, Россия к встрече не готова.

Лусине Баласян