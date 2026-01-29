Челябинских водителей обвиняют в атаке дронов на регионы России

Басманный районный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей челябинским водителям-дальнобойщикам — 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину. Их обвиняют в совершении теракта — атаке дронов на несколько регионов России в июне 2025 года (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). О четырех фигурантах этого дела стало известно „Ъ“.

По версии следствия, водители входили в организованную группу, участники которой выехали из Челябинска на грузовиках в Ивановскую, Мурманскую, Иркутскую, Рязанскую и Амурскую области . В транспортных средствах были спрятаны дроны. По прибытии в районы военных аэродромов 1 июня организаторы теракта, сотрудники Службы безопасности Украины, активизировали беспилотники, и те атаковали самолеты, считает следствие. Один из пяти водителей погиб. Согласно уголовному делу, Минобороны РФ был причинен ущерб в 2 млрд руб.

Задержали дальнобойщиков вскоре после теракта. Они не пытались скрыться. По данным „Ъ“, все водители старались остановить или сбить дроны, чтобы минимизировать ущерб. Фигуранты вину не признают и считают, что их «использовали втемную».

30 января Басманный суд рассмотрит ходатайства о продлении сроков ареста еще двум дальнобойщикам.

Руководителем организованной группы, доставившей дроны, следствие считает уроженца Украины Артема Тимофеева (внесен в список экстремистов и террористов), проживавшего последние несколько лет в Миассе. Он, по данным СМИ, вместе с супругой Екатериной (внесена в список экстремистов и террористов) покинул страну в конце мая, до самой атаки БПЛА.

Виталина Ярховска