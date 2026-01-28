Водителей загрузили обвинениями

Как стало известно “Ъ”, появились первые четверо непосредственно обвиняемых в громком уголовном деле о налете украинских БПЛА на военные аэродромы России. Речь идет об участниках «организованной группы водителей», доставившей трейлеры с дронами к местам атак. Сами фигуранты говорят, что их «использовали втемную».

Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Иркутской области

Фото: Telegram-канал губернатора Иркутской области

Фото: Telegram-канал губернатора Иркутской области

28 января Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайства следователя по особо важным делам ГСУ СКР о продлении срока содержания под стражей челябинским водителям-дальнобойщикам — 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину. Они обвиняются в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Согласно фабуле обвинения, которая стала понятна из заявленных следствием ходатайств, не позднее 1 июня 2024 года неустановленные лица из руководства Службы безопасности Украины (СБУ) создали террористическое сообщество для совершения терактов на территории России. Конечной целью нападений являлась попытка нанести ущерб вооруженным силам России, посеять панику и страх среди мирного населения и добиться в итоге прекращения специальной военной операции.

Организаторы вовлекли в сообщество уроженцев Украины Артема и Екатерину Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске). Им были определены конкретные цели для атак — военные объекты в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях. Тимофеев для перевозки средств поражения (квадрокоптеров со взрывчаткой) к местам атак создал в рамках сообщества, утверждает следствие, организованную группу водителей. В нее и были вовлечены Рюмин и Канурин, а также еще трое водителей — Александр Зайцев, Василий Пытиков и Андрей Меркурьев. Они выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА.

Когда 1 июня 2025 года большегрузы находились в районе военных аэродромов, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые атаковали самолеты (на Украине операцию назвали «Паутина»). Согласно уголовному делу, в результате террористической атаки Минобороны был причинен ущерб в 2 млрд руб.

Василий Пытиков погиб во время теракта. Другие водители, задержанные, а потом и арестованные следствием, свою вину не признают.

Адвокат шофера Рюмина назвала его содержание под стражей незаконным и необоснованным, просив перевести его под домашний арест в связи с состоянием здоровья — у обвиняемого повреждены два позвоночных диска и почти не действует одна рука. Сам Рюмин заявил, что его «использовали втемную». Он выполнял рядовой рейс и никак не мог быть осведомлен об опасном содержании груза.

Защитник Сергея Канурина также просил смягчить ему меру пресечения. «Несмотря на те аргументы, которые приведены следователем, вина Канурина не доказана. В сущности же, доказательства подтверждают, что Канурин невольно оказался лицом, которое осуществляло транспортировку БПЛА. Вся его вина заключается в том, что он оказался в ненужное время в ненужном месте. Судить его за это неправильно»,— заявил адвокат.

Суд ходатайства защиты отклонил, а фигурантов оставил под стражей еще на три месяца — до мая 2026 года. Отметим, что задержали водителей вскоре посте теракта. От следствия они не скрывались. Вместе с другими шоферами они пытались остановить или сбить дроны, минимизировав ущерб, нанесенный военным. 30 января Басманный суд рассмотрит ходатайства о продолжении арестов еще двум водителям трейлеров.

Отметим, что такой же версии об «использовании втемную» придерживались восемь обвиняемых, получившие в итоге пожизненные сроки по приговору Южного окружного военного суда по уголовному делу о подрыве трейлером Крымского моста в октябре 2022 года. По словам их адвокатов, в деле не было доказательств того, что фигуранты знали о взрывчатке (она была спрятана в бобины с полиэтиленовой пленкой) и планировали осуществить теракт.

Рюмину и Канурину, согласно предъявленному обвинению, грозит от 12 до 20 лет строгого режима.

Ефим Брянцев