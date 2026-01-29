Минфин заявил об урегулировании ключевых вопросов продажи ЮГК

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что самые тяжелые вопросы по продаже ЮГК уже урегулированы, передает «Интерфакс». По словам господина Моисеева, соответствующие положения закреплены в проекте распоряжения, который находится на рассмотрении, и существенные разногласия по нему в целом сняты.

Замминистра финансов Алексей Моисеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Документы по приватизации «Южуралзолота» рассматривает правительство. Алексей Моисеев уточнил, что вопрос выставления оферты миноритарным акционерам после смены основного собственника в 2025 году существует параллельно и не мешает подготовке продажи актива.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в нескольких связанных компаниях из-за коррупционного происхождения бизнеса. В конце декабря министр финансов Антон Силуанов сообщил, что госпакет ЮГК планируется продать на открытом аукционе.

