Семьям погибших при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил выплатить компенсации семьям погибших и раненых при пожаре на ТЭЦ-3. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Семьям жертв пожара направят по 1 млн руб., раненых — по 500 тыс. руб., уточнил господин Демешин. По его словам, в ночную смену вызвана допбригада для проверки оборудования загоревшегося блока № 3 на ТЭЦ. «Если все в порядке — его подготовят к включению»,— добавил глава региона. На объекте также дежурит оперативная бригада МВД и СКР.

Пожар на ТЭЦ-3 в Хабаровске случился сегодня утром. По данным МЧС, на площади 15 кв. м загорелась деревянная обрешетка кровли. Погибли два человека, еще один пострадал. Причиной ЧП могли стать ремонтные работы. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшем смерть людей.