Уголовное дело возбуждено после гибели людей при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске

Управление СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело после смерти двух рабочих при пожаре на ТЭЦ-3. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбудили по статье о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах, из-за которого погибли люди.

Пожар произошел сегодня утром. По данным следствия, на ТЭЦ-3 загорелась кровля одного из корпусов. Огонь распространился на площади 15 кв. м. Двое погибших работали в организации, которая ремонтировала здания электростанции. Еще один человек пострадал: его доставили с ожогами в больницу. Следственно-оперативная группа осматривает место происшествия.

По данным МЧС, потушить пожар удалось спустя примерно пять часов. На месте работали 21 человек и семь единиц техники. В ведомстве сообщили, что на работу предприятия пожар не повлиял.