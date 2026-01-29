Глава СПЧ призвал поднять престиж учителей в России после ошибочных решений 90-х

Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал повысить престиж школьных учителей. Он заявил, что в жизни ребенка после родителей второе место по значению должен занимать педагог. Об этом господин Фадеев сказал во время круглого стола в Совете Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Надо во что бы то ни стало защитить учителя. Когда на него нападают, оскорбляют, — это недопустимо. Это подрывает цивилизационные основы жизни общества. Мы должны этого наконец добиться»,— сказал Валерий Фадеев (цитата по пресс-службе СПЧ).

Источники такого поведения школьников — идеологическое решение правительства в период 90-х, считает господин Фадеев. По его словам, именно в тот период «какой-то дурак» классифицировал образование как сферу услуг. Сейчас уже принято решение это положение менять.

В сентябре 2025 года в России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства учителей. Совет помогает учителям решать сложные конфликты и оказывает поддержку на местах. Все его решения носят рекомендательный характер. В марте этого же года Минпросвещения подготовило памятку по противодействию травле в школах и колледжах. Она рассчитана как на учеников, так и на педагогов.