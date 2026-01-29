Россияне в 2025 году чаще всего обращались к неврологам, лорам и гинекологам

По данным медицинской компании «СберЗдоровье», самым популярными для очной записи у пациентов в 2025 году стали врачи-неврологи, отоларингологи, гинекологи, терапевты и дерматологи. Чаще всего визиты к врачам через сервис оформлялись в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

Основными пользователями были женщины (65% записей), самая активная возрастная группа среди них — 45–60 лет. Среди мужчин чаще к врачам обращается молодежь 25–34 лет. Около половины записей детей на очный прием к врачу — 46,58% — приходится на пациентов в возрасте от 2 до 10 лет. На втором месте — подростки от 11 до 15 лет, их доля в общем числе записей пациентов до 18 лет составляет 26,37%.

По данным Европейского медицинского центра (ЕМС, работает в премиум-сегменте медицинских услуг) самыми популярными в 2025 году были терапевты, кардиологи и эндокринологи. Эксперты ЕМС фиксируют при этом рост интереса к превентивной медицине. Гендерный анализ, проведенный компанией, показал, что женщины чаще всего посещали в 2025 году гинеколога и проходили УЗИ женского здоровья, в то время как мужчины в первую очередь обращались к ортопеду-травматологу и офтальмологу.

Ранее портал «Продокторов» опубликовал рейтинг регионов по удовлетворенности пациентом медицинской помощью. Выяснилось, что россияне оценивают работу частных клиник выше, чем государственных, но разница в их оценках не так уж велика.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Врачи отработали 2025 год на четверку».

Наталья Костарнова