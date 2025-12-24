Врачи отработали 2025 год на четверку

Россияне оценивают работу частных клиник выше, чем государственных, но разница в их оценках не так уж велика. Такой вывод сделал портал «ПроДокторов» на основе 1,1 млн отзывов пациентов, оставленных на страницах медучреждений. Изучение этих данных позволило составить рейтинг регионов. Лидером по количеству позитивных отзывов стал Севастополь, а в конце списка — Дагестан, Ярославская область и Удмуртия. Всероссийский союз пациентов считает, что различия в оценках связаны с уровнем финансирования, кадровым обеспечением и управленческими решениями.

Компания «МедРокет» (разработчик портала «ПроДокторов») предоставила “Ъ” статистику отзывов пациентов о частных и государственных клиниках по всей стране. Данные были получены на основе исследования более 1,1 млн отзывов, размещенных на портале в течение 2025 года. В выборку вошли 230 тыс. сообщений на страницах врачей государственных клиник и 932 тыс. отзывов о докторах в частном здравоохранении. Средняя оценка госклиник за год составила 3,8 из 5 баллов (где 1 — «ужасно», 5 — «отлично»). Частные медучреждения получили более высокий рейтинг — 4,78. Общая оценка удовлетворенности российских пациентов медучреждениями в стране — 4,3.

«ПроДокторов» — агрегатор с информацией о врачах и клиниках в России. Созданный в 2011 году сайт позволяет пациентам искать врачей, читать отзывы, узнавать расписание и записываться на прием, а врачам — получать обратную связь от пациентов, продвигать услуги и отслеживать репутацию. Портал содержит данные о более чем 800 тыс. врачей и 83 тыс. клиник.

«ПроДокторов» предоставил статистику отзывов из 83 регионов. Но пациентская активность в них отличается. Наибольшее количество отзывов пациенты оставили в Москве — 135,5 тыс. (45 тыс. о госклиниках и 91 тыс. о частных), а меньше всего — в Магаданской области (91 отзыв). Поэтому в рейтинг “Ъ” включил регионы, где пациенты оставили больше 5 тыс. отзывов.

Абсолютным лидером стал Севастополь. При почти 10 тыс. отзывов он демонстрирует наивысший и самый сбалансированный рейтинг (оценку в 4,86 балла получили госклиники, 4,75 — частные). Тюменская область и ХМАО также подтвердили статус регионов с системно высоким качеством медицинских услуг. Модель «сильный частный сектор» ярко выражена у Башкирии и Оренбургской области: частные клиники там получают оценки, близкие к «пятерке» (примерно 4,8), государственные — хорошие, но заметно ниже (4,18 и 4,15).

Антилидеры — регионы с провальными отзывами на учреждения государственной медицины. Это Дагестан (3,19), Владимирская (3,37), Иркутская области (3,45), Удмуртия (3,40). За счет высоких оценок частного сектора этот провал компенсируется в общем зачете (4,75–4,85). А вот Краснодарский край — уникальный антилидер. При большом количестве отзывов — 96 тыс.— он показывает самый низкий рейтинг частных клиник среди всех крупных регионов (4,37) и средний — по государственным (3,75). Москва и Санкт-Петербург со средним рейтингами 4,5 и 4,43 находятся в середине списка регионов с большим количеством отзывов. “Ъ” направил запросы в минздравы регионов, но на момент публикации ответа не получил.

«Региональные различия в оценках пациентов действительно существуют, и в ряде субъектов они весьма заметны,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.— Как правило, они связаны не столько с формой собственности медицинских организаций, сколько с уровнем финансирования, кадровым обеспечением, организацией маршрутизации пациентов и управленческими решениями на местах. Там, где выстроена эффективная система — с доступной диагностикой, понятными сроками ожидания и уважительным отношением к пациенту,— уровень удовлетворенности выше вне зависимости от региона».

По его словам, исследование союза ВСП показало, что в 2025 году к платным медицинским услугам прибегали 93% пациентов с хроническими заболеваниями.

Чаще всего речь идет о диагностике и консультациях — за них платили 89,4% и 83,2% пациентов соответственно. Более 60% пациентов объясняют свой выбор отсутствием нужного специалиста в государственной поликлинике либо длительным ожиданием записи. Треть пациентов указывают на недостаточное качество бесплатной помощи, почти четверть — на невнимательное отношение персонала. «Эти факторы в совокупности формируют ощущение неудовлетворенности, которое затем отражается и в региональных рейтингах»,— говорит господин Жулев. Впрочем, для части пациентов выбор частных клиник — это «осознанное стремление» к большему комфорту, добавляет он.

По данным Минздрава РФ, показатель удовлетворенности населения России медпомощью в 2024 году достиг 54,9%. Данных за 2025 год еще нет.

Наталья Костарнова