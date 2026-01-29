Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рыбакина обыграла Пегулу и пробилась в финал Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open. В полуфинальном матче она одержала победу над американкой Джессикой Пегулой.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Джессика Пегула

Джессика Пегула

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Джессика Пегула

Джессика Пегула

Фото: Dita Alangkara / AP

Елена Рыбакина (справа) и Джессика Пегула

Елена Рыбакина (справа) и Джессика Пегула

Фото: Aaron Favila / AP

Елена Рыбакина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Джессика Пегула

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Елена Рыбакина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Джессика Пегула

Фото: Dita Alangkara / AP

Елена Рыбакина (справа) и Джессика Пегула

Фото: Aaron Favila / AP

Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Елена Рыбакина занимает пятое место, Джессика Пегула располагается на шестой строке.

За титул Елена Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. В полуфинале она одолела украинку Элину Свитолину, занимающую 12-е место в рейтинге WTA.

Финал в женском одиночном разряде пройдет 31 января. Рыбакина и Соболенко во второй раз встретятся в решающем матче мельбурнского мейджора. В 2023 году победила белоруска — 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет почти $75 млн. В прошлом году победительницей стала американская теннисистка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова

