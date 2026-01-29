Рыбакина обыграла Пегулу и пробилась в финал Australian Open
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open. В полуфинальном матче она одержала победу над американкой Джессикой Пегулой.
Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Елена Рыбакина занимает пятое место, Джессика Пегула располагается на шестой строке.
За титул Елена Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. В полуфинале она одолела украинку Элину Свитолину, занимающую 12-е место в рейтинге WTA.
Финал в женском одиночном разряде пройдет 31 января. Рыбакина и Соболенко во второй раз встретятся в решающем матче мельбурнского мейджора. В 2023 году победила белоруска — 4:6, 6:3, 6:4.
Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет почти $75 млн. В прошлом году победительницей стала американская теннисистка Мэдисон Киз.