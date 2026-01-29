Прощание с экс-главным тренером России по футболу Игнатьевым пройдет 30 января

Похороны бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева состоятся 30 января. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Борис Игнатьев в 2021 году

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Борис Игнатьев в 2021 году

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Специалист будет похоронен на Троекуровском кладбище. Борис Игнатьев скончался 27 января на 86-м году жизни. Вдова специалиста сообщила, что «у него было сердечное заболевание, проблемы с желудком».

Борис Игнатьев был воспитанником юношеской команды столичного «Спартака», начал играть в Москве в 1956 году. Игровую карьеру он завершил в начале 1970-х годов, затем перешел в «Торпедо» в качестве тренера. В последующие годы Игнатьев возглавлял юношескую сборную СССР, олимпийскую команду Ирака, позже — олимпийскую сборную СССР. В начале 1990-х перешел на позицию главного тренера российской молодежной сборной.

С 1996 по 1998 год господин Игнатьев возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей, одержав восемь побед, восемь раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Таисия Орлова