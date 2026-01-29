В Дагестане разыскивают подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

МВД по Республике Дагестан объявило в розыск жителя Дербента Ражидина Тажидиновича Яралиева 1997 года рождения. Мужчина подозревается в убийстве пропавшей Мальвины Ферзуллаевны Магомедовой.

Мальвина Магомедова вышла из дома в селении Джалган Дербентского района 23 января в 00:14 и не вернулась. Ее тело обнаружили на окраине села Чухверкент в Сулейман-Стальском районе.

Правоохранительные органы просят граждан, располагающих информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, обращаться в дежурную часть МВД по Республике Дагестан по телефонам: 8(8722) 99-45-00, либо в управление уголовного розыска МВД по РД: 99-41-39, 8-964-050-14-14.

Тат Гаспарян