В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,9%
В Свердловской области за неделю зафиксировано 24,5 тыс. случаев острых респираторных инфекций (ОРВИ), из которых 12,3 тыс. пришлось на Екатеринбург. Это ниже прошлой недели на 3,9% и ниже среднего многолетнего уровня на 27,7%. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, 49% заболевших — дети.
В ходе лабораторного мониторинга выявлены вирусы гриппа, COVID-19, сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы и другие возбудители.
