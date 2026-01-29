В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,9%

В Свердловской области за неделю зафиксировано 24,5 тыс. случаев острых респираторных инфекций (ОРВИ), из которых 12,3 тыс. пришлось на Екатеринбург. Это ниже прошлой недели на 3,9% и ниже среднего многолетнего уровня на 27,7%. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, 49% заболевших — дети.

В ходе лабораторного мониторинга выявлены вирусы гриппа, COVID-19, сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы и другие возбудители.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области в 2025 году более 1,82 млн свердловчан прошли профилактические осмотры. Это на 22% больше, чем годом ранее.