Более 1,8 млн свердловчан прошли профилактические осмотры в 2025 году

В Свердловской области в 2025 году на 22% больше свердловчан прошли профилактические осмотры, чем годом ранее, – более 1,82 млн. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. План по профосмотрам выполнен на 117%, по диспансеризации — на 94%, а по углубленной диспансеризации — на 110%.

63% прошедших осмотры — люди трудоспособного возраста от 18 до 64 лет. В 2025 году у свердловчан более 161 тыс. случаев заболеваний были выявлены впервые. Среди них лидируют болезни системы кровообращения — 68,7 тыс. случаев, из которых 81% составляют болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Второе и третье места по числу впервые выявленных патологий занимают заболевания органов пищеварения — около 10 тыс. случаев — и органов дыхания — более 8 тыс. случаев.

«Благодаря регулярным обследованиям медикам удается выявлять патологии на ранних стадиях. В прошлом году у уральцев обнаружено почти 1,3 миллиона заболеваний, из них около 3,7 тысячи случаев — онкология»,— подчеркнул глава региона Денис Паслер.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в 2025 году свердловчане посетили поликлиники и сельские подразделения муниципальных больниц более 31 млн раз. Из них 11,3 млн визитов пришлись на детей, 19,8 млн — на взрослых.

Полина Бабинцева