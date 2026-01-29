В Челябинске демонтировали почти 600 незаконных киосков в 2025 году

За 2025 год сотрудники челябинского муниципального казенного учреждения «Городская среда» демонтировали 594 незаконных киоска. Это в два раза больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего с улиц города в прошлом году убрали 912 незаконных нестационарных объектов, среди которых киоски, павильоны и автостоянки. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 46%. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» несколько территорий после демонтажа благоустроили. Так, около дома №50 по улице Агалакова оборудовали пешеходную зону вместо стоянки. Рядом с памятником «Сказ об Урале» у железнодорожного вокзала установили лавочки, урны и цветочные клумбы. Раньше здесь находилось несколько киосков.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 27 ноября 2024 года уполномоченный по защите прав предпринимателей области Александр Гончаров пожаловался на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым на непрозрачность процедуры сноса нестационарных объектов в региональном центре. После этого в гордуме организовали рабочую группу по разработке порядка демонтажа нелегальных киосков и парковок. В декабре утвердили «рамочный» документ. Он предусматривает процедуру выявления и демонтажа незаконно размещенных объектов.

Виталина Ярховска