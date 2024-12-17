В Челябинске утвердили «рамочный» порядок демонтажа киосков

Депутаты городской думы Челябинска утвердили порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов. Но нормативно-правовой акт пока является «рамочным» и будет меняться. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по управлению имущество и земельным отношениям (КУИЗО) города Анастасия Лаптиева на заседании представительного органа 17 декабря.

Госпожа Лаптиева, представляя проект нормативно-правового акта депутатам, напомнила, что необходимость его разработки была вызвана «общественным резонансом» и поручением Генеральной прокуратуры РФ. При гордуме была организована специальная рабочая группа, с учетом рекомендаций которой КУИЗО подготовил проект порядка.

«Он предусматривает процедуру выявления и демонтажа незаконно размещенных объектов, что позволит оперативно реагировать на данные объекты и принимать исчерпывающие меры в области их выявления и демонтажа»,— сообщила Анастасия Лаптиева. По ее словам, этот порядок является «рамочным и подлежит дальнейшей проработке и корректировке». Рабочая группа продолжит работать «в целях определения и внедрения максимально прозрачной процедуры размещения и демонтажа нестационарных объектов» с учетом мнения горожан, депутатов, предпринимателей, общественников, сотрудников органов госвласти и местного самоуправления.

По данным заместителя председателя КУИЗО Челябинска, порядок демонтажа незаконных нестационарных объектов, в том числе киосков, действовал в городе с апреля 2021-го по октябрь 2022 года. Нормативно-правовой акт оспорила прокуратура, суд признал его частично недействующим. С тех пор снос нелегальных киосков по единственному основанию — отсутствие правоустанавливающих документов для их размещения, происходит по приказу комитета управлению имущество и земельным отношениям Челябинска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 27 ноября уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров пожаловался на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым на непрозрачность процедуры сноса нестационарных объектов в региональном центре. После этого в гордуме организовал рабочую группу по разработке порядка демонтажа нелегальных киосков и парковок.