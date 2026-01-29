Мэрия объявила торги по комплексному развитию территории в районе Толги

Мэрия Ярославля выставила на торги право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе поселка Толга. Соответствующая информация отражена на сайте городской администрации.

Начальная цена определена в 234 млн руб., общая площадь территории — 537 тыс. кв. м. Там можно построить дома в 3-4 этажа. Для обеспечения населения социальными объектами на обозначенной территории нужно возвести два детсада по 250 мест и одну школу на 800 мест. Еще 38 квартир в новых домах застройщик должен безвозмездно передать в муниципальную собственность.

На реализацию проекта власти дадут застройщику 10 лет. Торги пройдут 4 марта 2026 года.

