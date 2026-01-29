В Петербурге задержали начальника военного представительства Минобороны

В Санкт-Петербурге задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны, капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Его обвиняют в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе ФСБ.

По данным следствия, фигурант получал деньги от представителя коммерческой организации. Размер взятки не уточняется.

Взамен господин Никитин организовал беспрепятственную приемку электронной компонентной базы, используемой в рамках гособоронзаказа. Обвиняемого отправили в СИЗО.

Никита Черненко