Бывшего вице-президента ОКР Билалова заочно арестовали по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы заочно отправил в СИЗО бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмеда Билалова. Его обвинили в покушении на особо крупное мошенничество. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным следствия, вице-президент ОКР похитил деньги, выделенные Сбербанком для строительства объектов к Олимпиаде в Сочи 2014 года. Фигурант вместе с учредителем ООО «Сады Киви» Мусайибом Исмаиловым (проживал на Украине) подделали соглашение, согласно которому Сбербанк якобы продал 27,3% акций ОАО «Красная Поляна» сторонней фирме. Стоимость сделки оценивалась в $200 млн.

После этого злоумышленники подали против Сбербанка иск о взыскании упущенной выгоды от продажи акций в Сквирский районный суд Киевской области. Инстанция удовлетворила иск и постановила взыскать с ответчика $200 млн. После этого господа Билалов и Исмаилов обратились в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка о взыскании средств со «Сбербанка».

Ахмеда Билалова сняли с должности в 2013 году после того, как президент Владимир Путин раскритиковал вице-президента за срыв графика и завышение смет при строительстве трамплинов в спортивно-туристическом комплексе «Горная карусель». Тогда же против него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями. Господин Билалов вместе с родственниками сбежал за границу.

Никита Черненко