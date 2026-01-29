Президент ОАЭ прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прилетел в Москву с официальным визитом, пишут «Известия». Возле самолета, судя по фото, его встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. Сегодня Мухаммед бен Заид Аль Нахайян планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, помимо переговоров главы двух государств проведут встречу в формате рабочего завтрака. Господин Песков подтвердил доверительный и конструктивный уровень отношений между эмиратской и российской сторонами.

23-24 января президент ОАЭ принимал в Абу-Даби представителей делегаций РФ, США и Украины. Основной темой переговоров стало мирное урегулирование.