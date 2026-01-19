На Запорожской АЭС возобновили энергоснабжение по двум линиям

На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Она была отключена 2 января из-за срабатывания автоматической защиты. Все это время станция работала только за счет ЛЭП «Днепровская». Теперь энергоснабжение снова идет по двум линиям. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Работа ЗАЭС от двух линий «существенно повышает надежность энергоснабжения станции», отметил господин Лихачев. «Использование единственной линии для энергоснабжения АЭС несет риски, так как в случае ее отключения необходимо оперативно разворачивать резервные дизель-генераторы для обеспечения работы систем охлаждения энергоблоков»,— сказал гендиректор «Росатома».

Ремонтные работы на «Ферросплавной-1» начались 18 января. Для их проведения Россия и Украина при посредничестве МАГАТЭ согласились на локальный режим прекращения огня вокруг Запорожской АЭС. Алексей Лихачев поблагодарил Минобороны России, представителей МИДа, руководство МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гроссии, «сделавших все для того, чтобы договоренности о режиме тишины были не только достигнуты, но и состоялись».

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, расположена возле Энергодара, на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года. Управление станцией осуществляет АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).