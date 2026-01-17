Россия подтвердила договоренность о временном перемирии в районе Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии получило подтверждение от России и Украины о согласии на локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС. Здесь планируется провести ремонт резервной линии электропередачи, поврежденной 2 января.

«Достигнута договоренность о локальном прекращении огня на период проведения ремонтных работ», — подтвердил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред отметил, что планы согласованы при содействии секретариата МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил, что местный оператор электросети в ближайшие дни должен приступить к ремонту на поврежденной линии 330 кВ. Господин Гросси отмечал, что отключение линии «оставило крупнейшую АЭС Европы зависимой от единственной функционирующей магистральной линии электропередачи 750 кВ».