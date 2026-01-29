Воронежская агрофирма хочет взыскать более 60 млн с банкротящегося ЦЧПЯК

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного ООО «Агросорос трейд» к одному из крупнейших производителей яблок в регионе, получившему банкротный иск от ПАО ВТБ в прошлом году, — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). Сумма заявленных требований — 62,6 млн руб., следует из материалов картотеки арбитража.

Ранее судебных споров между сторонами не фиксировалось. Рассмотрение дела назначено на 3 марта.

Истец (занимается торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами) требует взыскать 53,7 млн руб. основного долга по договору поставки от 27 февраля 2025 года, 6 млн руб. договорной неустойки по состоянию на 17 декабря 2025 года с последующим начислением просрочки до момента уплаты долга, а также 2,97 млн руб. процентов за пользование коммерческим кредитом и компенсацию госпошлины.

По данным Rusprofile, ООО «Агросорос Трейд» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. Владеют компанией по 50% долей Светлана Смирнова и Герман Еремеев. Госпожа Смирнова также является учредителем еще 11 воронежских компаний, большая часть которых связана с агросектором. В 2024 году выручка ООО «Агросорос трейд» составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 403 млн руб. По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка общества составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин.

В начале января стало известно, что производитель яблок подал апелляционные жалобы на судебные решения о взыскании в пользу ПАО ВТБ в общей сложности 352,4 млн руб.

Банк, в свою очередь, предпринимает шаги по инициированию банкротства общества. 22 октября прошлого года компания подала заявление о собственном банкротстве, спустя два дня ВТБ заявил о вступлении в дело о несостоятельности. Суд ввел обеспечительные меры, включая запрет на отчуждение и обременение земельных участков, а также на досрочное расторжение договоров аренды. С 5 ноября в отношении ЦЧПЯК действует процедура ликвидации.

