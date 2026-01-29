Трех претендентов на аэропорт Домодедово не допустили до участия в торгах

До участия во втором аукционе по продаже аэропорта Домодедово не допустили трех претендентов — индивидуального предпринимателя Евгения Рыбалкина, АО «Альма» и ООО «Аргана». Об этом свидетельствуют данные на странице лота. Торги начнутся 29 января в 15:00 мск.

Евгений Рыбалкин не предоставил все необходимые документы или неверно оформил заявку, следует из информации на сайте ГИС «Торги». «Альма» и «Аргана» не внесли задаток в установленный срок. Заявки на участие в аукционе принимались с 22 по 28 января. Торги пройдут с понижением стоимости. Начальная цена — 132,3 млрд руб. Шаг понижения составит 10% от суммы — 13,2 млрд руб. Стоимость не опустится ниже 66,1 млрд руб.

Первый аукцион по продаже аэропорта Домодедово, назначенный на 20 января, не состоялся. Была подана только одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Его не допустили к торгам, так как он предоставил не все требуемые документы или заявка была оформлена неправильно.

По мнению собеседников «Ъ», первая попытка продать аэропорт Домодедово стала неудачной из-за завышенной стартовой цены в 132 млрд руб. В отрасли полагают, что справедливая стоимость актива — около 25–45 млрд руб.

