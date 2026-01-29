На Соколе начинается строительство 17-этажного жилого комплекса

В Ярославле начинается строительство жилого комплекса из 17-этажных корпусов в микрорайоне № 1 жилого района Сокол. В областную инспекцию государственного строительного надзора поступило соответствующее извещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция государственного строительного надзора Фото: Инспекция государственного строительного надзора

Застройщик ООО «СПК» возведет пять строений на земельном участке, ограниченном улицами Бурмакинской, Чернопрудной, проспектом Фрунзе и улицей Лескова.

На первых этажах жилых корпусов разместят помещения общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс, и индивидуальные нежилые помещения. Все корпуса между собой будут соединены одноэтажными вставками общественного назначения.

Во дворе запланирована подземная парковка на 300 машино-мест. Она будет соединена с жилыми корпусами на уровне подвала.

Алла Чижова