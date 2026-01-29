Решение о включении оценки за поведение в аттестат примут после апробации

Решение о том, включать ли оценку за поведение в школьный аттестат, примут по итогам апробации этой идеи, заявил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Выставлять эту оценку школьникам начали с начала 2025/26 учебного года. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что оценка за поведение не должна учитываться при поступлении в вузы.

В апробации принимают участие 89 школ в семи российских регионах: Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, а также в Луганской народной республике, Чечне и Мордовии. Каждая из школ выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценивания: «зачет — незачет», трехбалльную и пятибалльную шкалы. По итогам эксперимента должны выбрать одну модель и ввести ее во всех школах с 1 сентября 2026 года. По планам Минпросвещения, оценки за поведение будут выставлять учащимся с 1-го по 11-й класс в течение всего учебного года.

