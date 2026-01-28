Осужденный экс-глава курского комитета ветеринарии заключил контракт с Минобороны

Бывший председатель комитета ветеринарии Курской области Олег Кошманов условно освобожден от назначенного накануне наказания в связи с заключением контракта о прохождении службы в вооруженных силах РФ. Ленинский райсуд Курска удовлетворил соответствующее ходатайство начальника пункта отбора на военную службу в облцентре. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Контроль за поведением Олега Кошманова возложен на командование воинской части. Согласно поправкам в Уголовный кодекс от марта 2024 года, в случае совершения нового преступления во время службы суд назначит наказание по совокупности приговоров. Освобождение от него и погашение судимости положено в случае получения госнаграды во время службы или увольнения с нее, например, по состоянию здоровья.

Накануне Ленинский райсуд Курска признал 52-летнего Олега Кошманова виновным в получении взяток (ч. 2 и ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 2,8 млн руб.

По версии следствия, во время работы на посту главы комитета он получил от руководителей областных бюджетных учреждений «Курская областная ветеринарная лаборатория» и «Станция по борьбе с болезнями животных Обоянского района» лично и через посредников взятки в виде денег, оплаты найма и уборки используемой им квартиры в Курске. Общая сумма незаконных вознаграждений — 723,8 тыс. руб. Деньги передавались за общее покровительство по службе и сохранение должностей.

Алина Морозова