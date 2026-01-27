Экс-глава курского комитета ветеринарии получил 8 лет за взятки

Ленинский райсуд Курска признал 52-летнего бывшего председателя регионального комитета ветеринарии Олега Кошманова виновным в получении взяток (ч. 2 и ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как следует из пресс-релиза областной прокуратуры, ему назначено 8 лет колонии строгого режима со штрафом в 2,8 млн руб. и запретом в течение 3 лет и 6 месяцев занимать должности в органах власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Олег Кошманов возглавлял комитет ветеринарии с августа 2021 года по октябрь 2023-го. По версии следствия, в период своей работы он получил от руководителей областных бюджетных учреждений «Курская областная ветеринарная лаборатория» и «Станция по борьбе с болезнями животных Обоянского района» лично и через посредников взятки в виде денег, а также оплаты найма и уборки используемой им квартиры в Курске. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 723,8 тыс. руб. Деньги передавались председателю комитета за общее покровительство по службе и сохранение должностей.

Уголовное дело, которое расследовало местное управление Следственного комитета, рассматривалось в Ленинском райсуде с начала 2025 года. В облпрокуратуре подчеркнули, что суд конфисковал у осужденного деньги, которые он получил в качестве взяток.

Владимир Зоркий