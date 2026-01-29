Песков не стал комментировать соглашение ЛУКОЙЛа и Carlyle о продаже активов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать детали сделки российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) с американским инвестфондом Carlyle о продаже ее зарубежных активов.

«Это корпоративные договоренности, и в данном случае мы не можем их комментировать»,— сказал господин Песков на брифинге. Представитель президента добавил, что главное для РФ — это соблюдение интересов российской компании.

Сегодня ЛУКОЙЛ заключил соглашение с Carlyle о продаже Lukoil International GmbH, управляющей зарубежными активами компании. В сделку не входят активы в Казахстане: они останутся в собственности ЛУКОЙЛа и продолжат деятельность по текущей лицензии. Завершение сделки зависит от нескольких факторов, среди которых — одобрение со стороны регуляторов, а также результаты проверки и оценки актива.

