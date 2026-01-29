Путин и аш-Шараа обсуждали военные базы России в Сирии

Тема российских военных баз в Сирии обсуждалась на переговорах президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Детали он приводить отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается переговоров, которые имели место вчера, главным образом, они были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям»,— сказал представитель Кремля журналистам. Он отметил, что тема экстрадиции бывшего сирийского президента Башара Асада не обсуждалась.

Сирийский источник «Ъ» сообщал, что переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть одну из трех баз — аэродром в Камышлы на севере Арабской Республики. Позднее источники Reuters рассказали, что Россия уже начала выводить свои силы с аэродрома. Официально эти обсуждения не подтверждались.

Подробнее о встрече лидеров — в материале «Ъ» «Дамаску потребовалось повторить».

Лусине Баласян