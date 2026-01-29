Цена на нефть Brent превысила $70 за баррель впервые с августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте достигла $70,09 за баррель на лондонской бирже ICE. Это максимальное значение с 1 августа, следует из данных торгов.

В 13:00 мск стоимость Brent росла на 2,5%. Рост цены связан с геополитической напряженностью из-за ситуации вокруг Ирана и Венесуэлы, пишет Bloomberg. 28 января президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану в случае отказа Тегерана от ядерной сделки.

Brent перешла к росту в октябре прошлого года, после введения США санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, на которые приходится более 50% добычи нефти в России. Международный валютный фонд прогнозировал, что в 2026 году средняя цена нефти будет на уровне $62,13 за баррель, а в 2027 году она поднимется незначительно — до $62,17.