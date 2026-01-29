В Ярославле продлили ремонт проспекта Машиностроителей

В Ярославле продлили срок исполнения муниципального контракта на ремонт проспекта Машиностроителей от улицы Папанина до Шандорной до 31 марта 2026 года. Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.

Фото: Прокуратура Ярославской области

В сентябре 2023 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило контракт с АО «Ярдормост» на ремонт дороги. Изначально срок выполнения работ был обозначен до 31 августа 2024 года, однако затем начались переносы окончания ремонта.

Цена контракта составляет 584 млн руб. По данным портала госзакупок, работ исполнено на 522 млн руб., при этом оплачено 469 млн руб.

Алла Чижова