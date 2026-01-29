Мировая добыча золота в 2025 году стала рекордной

По итогам 2025 года золотодобывающие компании в мире добыли 3,67 тыс. т золота, что стало рекордом. Эти данные приводятся в ежегодном отчете Всемирного золотого совета (WGC).

Объем переработки увеличился на 3%, до 1404 т. В WGC назвали это «относительно сдержанной реакцией на 67-процентный рост цены на золото». В четвертом квартале прошлого года также отмечен рекордный спрос: он составил 1303 т, что стало самым высоким показателем для четвертого квартала.

Золото обновляет рекорд уже второй день подряд. Биржевая стоимость драгоценных металлов продолжает расти с декабря 2025 года из-за геополитической напряженности, к которой привела политика президента США Дональда Трампа. Рост цен способствует повышению интереса к акциям золотодобывающих компаний.

