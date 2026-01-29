Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Арина Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко стала первой финалисткой Australian Open. В полуфинале белоруска обыграла украинку Элину Свитолину, занимающую 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Предыдущая фотография

Фото: Hollie Adams / Reuters

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Следующая фотография
1 / 5

Фото: Hollie Adams / Reuters

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Встреча, продлившаяся 1 час 16 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:3. Соперница Арины Соболенко по финалу определится в матче между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (5-я в мире) и американкой Джессикой Пегулой (6-я).

Белоруска в четвертый раз подряд пробилась в финал Australian Open. Дважды она становилась победительницей мельбурнского мейджора (2023, 2024). В прошлом году Арина Соболенко в решающем матче проиграла американке Мэдисон Киз.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет почти $75 млн. Финал в женском одиночном разряде состоится 31 января.

Таисия Орлова

Новости компаний Все