Арина Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко стала первой финалисткой Australian Open. В полуфинале белоруска обыграла украинку Элину Свитолину, занимающую 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hollie Adams / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP Фото: Jaimi Joy / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: Hollie Adams / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP Фото: Jaimi Joy / Reuters

Встреча, продлившаяся 1 час 16 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:3. Соперница Арины Соболенко по финалу определится в матче между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (5-я в мире) и американкой Джессикой Пегулой (6-я).

Белоруска в четвертый раз подряд пробилась в финал Australian Open. Дважды она становилась победительницей мельбурнского мейджора (2023, 2024). В прошлом году Арина Соболенко в решающем матче проиграла американке Мэдисон Киз.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет почти $75 млн. Финал в женском одиночном разряде состоится 31 января.

Таисия Орлова