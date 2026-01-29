Россия и Украина впервые в этом году обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Российская сторона передала 1000 тел, украинская — 38. Об этом сообщил РБК депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев («Единая Россия») — представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Последний раз страны обменивались телами 19 декабря 2025 года: Россия передала 1003 тела, а Украина — 26. В прошлом году стороны договорились о нескольких этапах обменов на переговорах в Стамбуле 23 июля. В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с начала СВО Россия передала Украине более 11 тыс. тел военнослужащих.

19 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подняла вопрос о необходимости разблокировки обменов военнопленными с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Омбудсмен сообщила, что передала господину Лубинцу список украинских военнослужащих, находящихся на территории РФ, которых можно было бы освободить в ближайшее время. «Ждем предложений от украинской стороны»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале.

Степан Мельчаков