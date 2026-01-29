В Дагестане ликвидировали двоих подозреваемых в подготовке теракта на ЖД-путях

Сотрудники ФСБ ликвидировали двух жителей Дагестана, которые планировали совершить теракты на железной дороге между Махачкалой и Дербентом, а также в отношении религиозного объекта. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, двое дагестанцев действовали под руководством вербовщика запрещенной в России международной террористической организации. Связь с куратором осуществлялась через мессенджер Telegram.

По заданию наставника злоумышленники выбрали цели для атак, провели рекогносцировку и создали самодельное взрывное устройство.

27 января при попытке ареста подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица не пострадали.

На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. В жилищах убитых изъяли экстремистскую литературу и символику запрещенной организации.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и по пункту «а» части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

