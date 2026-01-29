В Дагестане убиты двое подозреваемых в попытке совершить теракт на ж/д путях

Сотрудники ФСБ ликвидировали двух жителей Дагестана. Их подозревали в попытке совершить теракт на участке ж/д перегона «Махачкала—Дербент», а также в отношении объекта религиозного культа. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, двое дагестанцев действовали при координации вербовщика запрещенной в РФ международной террористической организации, с которым связались через мессенджер Telegram. В ФСБ уточнили, что по указанию «куратора» злоумышленники подобрали объекты для совершения теракта, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.

При попытке задержания 27 января подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем, сообщили в ведомстве. Сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали.

На месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. По местам проживания убитых изъяты экстремистская литература и символика запрещенной организации. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и о незаконном обороте оружия (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК).