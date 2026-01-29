Что известно о покупателе зарубежных активов ЛУКОЙЛа — инвестфонде Carlyle

29 января стало известно о сделке ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) и американского инвестфонда Carlyle по реализации зарубежных активов российской нефтекомпании. Что известно о потенциальном покупателе LUKOIL International GmbH — в справке “Ъ”.

О фонде

Компания Carlyle основана как небольшой инвестиционный банк в 1987 году в Вашингтоне пятью партнерами. На текущий момент располагает 27 офисами на четырех континентах и насчитывает 2,4 тыс. специалистов по всему миру. Инвестфонд управляет активами на сумму $474 млрд, распределенными между тремя бизнес-сегментами и 660 инвестиционными инструментами.

Частные инвестиции

Carlyle управляет фондами прямых инвестиций, которые фокусируются на выкупе компаний с использованием заемных средств и стратегических инвестициях. В этот сегмент также входят фонды, инвестирующие в недвижимость, инфраструктуру, энергетику и возобновляемые источники энергии.

На протяжении своей деятельности с 1990 года сегмент предоставляет клиентским компаниям доступ к глобальной сети инвестиций и операционным ресурсам для расширения бизнеса. Подконтрольные Carlyle активы сегмента оцениваются на сумму в $163 млрд.

Кредитование

Компания управляет инвестициями в долговые инструменты. Ключевые направления деятельности — управление кредитными обязательствами, прямое и маржинальное кредитования, инвестиции в проблемные и особые ситуации.

Платформа имеет доступ к сети из примерно 1 тыс. кредитных организаций по всему миру. Сегмент работает с 1999 года. Управляемые активы на данный момент составляют $208 млрд.

Дочерняя компания

Carlyle осуществляет инвестиции в фонды частного капитала и недвижимости через свою дочернюю компанию AlpInvest. Среди ключевых операций — первичные, вторичные и коллективные инвестиции, а также формирование объединенных фондов и отдельных управляемых счетов.

AlpInvest формирует индивидуальные портфельные решения и проводит отбор инвестиций. На данный момент управляет $102 млрд активов, инвестировав более чем в 800 фондов прямых инвестиций.