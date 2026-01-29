Что известно о покупателе зарубежных активов ЛУКОЙЛа — инвестфонде Carlyle
29 января стало известно о сделке ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) и американского инвестфонда Carlyle по реализации зарубежных активов российской нефтекомпании. Что известно о потенциальном покупателе LUKOIL International GmbH — в справке “Ъ”.
Генеральный директор Carlyle Group Харви Шварц
Фото: Brendan McDermid / Reuters
О фонде
Компания Carlyle основана как небольшой инвестиционный банк в 1987 году в Вашингтоне пятью партнерами. На текущий момент располагает 27 офисами на четырех континентах и насчитывает 2,4 тыс. специалистов по всему миру. Инвестфонд управляет активами на сумму $474 млрд, распределенными между тремя бизнес-сегментами и 660 инвестиционными инструментами.
Частные инвестиции
Carlyle управляет фондами прямых инвестиций, которые фокусируются на выкупе компаний с использованием заемных средств и стратегических инвестициях. В этот сегмент также входят фонды, инвестирующие в недвижимость, инфраструктуру, энергетику и возобновляемые источники энергии.
На протяжении своей деятельности с 1990 года сегмент предоставляет клиентским компаниям доступ к глобальной сети инвестиций и операционным ресурсам для расширения бизнеса. Подконтрольные Carlyle активы сегмента оцениваются на сумму в $163 млрд.
Кредитование
Компания управляет инвестициями в долговые инструменты. Ключевые направления деятельности — управление кредитными обязательствами, прямое и маржинальное кредитования, инвестиции в проблемные и особые ситуации.
Платформа имеет доступ к сети из примерно 1 тыс. кредитных организаций по всему миру. Сегмент работает с 1999 года. Управляемые активы на данный момент составляют $208 млрд.
Дочерняя компания
Carlyle осуществляет инвестиции в фонды частного капитала и недвижимости через свою дочернюю компанию AlpInvest. Среди ключевых операций — первичные, вторичные и коллективные инвестиции, а также формирование объединенных фондов и отдельных управляемых счетов.
AlpInvest формирует индивидуальные портфельные решения и проводит отбор инвестиций. На данный момент управляет $102 млрд активов, инвестировав более чем в 800 фондов прямых инвестиций.
Известные управленцы
Компания Carlyle Group известна привлечением в разные годы ряда бывших высокопоставленных государственных деятелей: 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, министра обороны США Фрэнка Карлуччи и госсекретаря США Джеймса Бейкера, премьер-министра Великобритании Джона Мейджора, президента Филиппин Фиделя Рамоса и премьер-министра Таиланда Ананда Паньярачуна.
Компания исторически выступает в качестве ведущего частного инвестора в оборонный сектор США. В 2025 году Carlyle была упомянута среди крупных инвестиционных фирм, чьи представители встречались с министром армии США для обсуждения финансирования модернизации инфраструктуры.
На данный момент должность главного исполнительного директора занимает Харви М. Шварц. В состав совета директоров The Carlyle Group входят 12 других членов.
Российские сделки
В 2002 году The Carlyle Group, владевшая контрольным пакетом акций одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов «Аптека-Холдинг», инвестировала $10 млн в строительство складского комплекса компании площадью 15 тыс. кв. м в Подмосковье. Объем продаж «Аптека-Холдинг» в 2002 году составил около $150 млн. В совет директоров компании вошли представители американского инвестфонда.
В 2003 году “Ъ” сообщал о подготовке к созданию совместного с российской «Альфа-групп» инвестиционного фонда объемом $500 млн.
В 2005 году Carlyle Group заявила о закрытии московского офиса и сворачивании бизнеса в России, сославшись на то, что соотношение рисков и доходности перестало быть удовлетворительным для клиентов.
В августе 2008 года Новолипецкий металлургический комбинат объявил о покупке за $3,53 млрд американской трубной компании John Maneely Company (JMC), крупнейшим акционером которой являлся The Carlyle Group. Однако сделка сорвалась из-за «разногласия относительно прав и обязательств сторон».