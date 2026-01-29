Более тысячи нарушений допустили при реализации нацпроектов в Курской области

Более 1 тыс. нарушений закона было выявлено прокуратурой Курской области в 2025 году в сфере надзора за реализацией национальных проектов. К различным видам ответственности привлекли 289 человек. На основании материалов прокурорских проверок возбуждено семь уголовных дел. Информация была озвучена на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» писал, что в начале апреля прошлого года, в частности, стало известно об уголовном деле и. о. гендиректора АНО «Центр компетенции развития городской среды» Курской области Ирины Одерковой, которую заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, чиновница вступила в сговор с директором коммерческой организации, чтобы похитить бюджетные средства, выделенные на благоустройство территории в Льгове в рамках нацпроекта. При ее содействии между компанией и администрацией города был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на 6 млн руб. Несмотря на то, что фирма не имела нужных специалистов для выполнения работ, деньги были перечислены. Ирину Одеркову отправили под домашний арест. Александр Хинштейн на заседании облправительства 7 апреля потребовал отстранить ее от должности.

Всего за прошлый год прокуроры внесли 464 представления, предостережения и протеста в сфере надзора за реализацией нацпроектов. В суды направили 34 иска. По данным ведомства, общая сумма по ним составляет 482,3 млн руб.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что в 2025 году за совершение преступлений коррупционной направленности в Курской области осудили 61 человека. Кроме того, после вмешательства прокуратуры 243 человека привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. В связи с утратой доверия уволили 16 сотрудников.

Денис Данилов