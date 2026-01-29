61 коррупционера осудили за год в Курской области

В 2025 году за совершение преступлений коррупционной направленности в Курской области осудили 61 человека. Цифра была озвучена на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

В сфере противодействия коррупции за прошлый год после вмешательства прокуратуры 243 человека привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. В связи с утратой доверия уволили 16 сотрудников. По иску прокуратуры в доход государства обратили 5,2 млн руб., законность получения которых не подтверждена.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 5 ноября минувшего года губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил до конца месяца уволить из органов исполнительной власти всех чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности. К 1 декабря 12 человек были уволены или отстранены от работы, пятеро переведены на нижестоящие должности, а в отношении еще 12 рассматривалось применение одной из этих мер. В середине января стало известно, что всего в органах государственной власти Курской области обнаружили 103 сотрудника, которых привлекали к уголовной ответственности. Работа по увольнению таких госслужащих будет продолжена.

Денис Данилов