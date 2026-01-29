41-летняя Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде

Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара завершили выступление на Australian Open. В полуфинале они уступили бельгийке Элизе Мертенс и китаянку Чжан Шуай со счетом 3:6, 2:6.

За титул Элизе Мертенс и Чжан Шуай поборются с представительницей Казахстана Анной Данилиной и сербкой Александрой Крунич. Ранее они победили канадку Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани из Бразилии — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет почти $75 млн. Финал в женском парном разряде состоится 31 января. В прошлом году победительницами стали чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд.

Вере Звонаревой 41 год. В 2012 году в паре с соотечественницей Светланой Кузнецовой она стала победительницей Australian Open. Также россиянка дважды выигрывала US Open: в 2006 году вместе с француженкой Натали Деши, в 2006 — с немкой Лаурой Зигемунд.

Таисия Орлова