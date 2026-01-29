В Ярославле подорожает погребение

В Ярославле подорожают услуги по погребению в пределах гарантированного перечня, которые оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела. Об этом сообщили в муниципалитете по итогам работы комиссии по регулированию тарифов.

Фото: Алла Чижова

В 2026 году стоимость этих услуг составит 9 678, 63 руб., в 2025 году была — 9 165, 37 руб.

Гарантированный перечень — минимальный набор похоронных услуг: оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела, погребение и, если у усопшего нет родственников, то облачение тела.

Алла Чижова