Chevron сообщила о наращивании нефтедобычи после ЧП на месторождении Тенгиз

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр встретился с управляющим директором евразийского подразделения Chevron Дереком Магнессом. Тот рассказал, что после аварии на нефтегазовом месторождении Тенгиз постепенно наращивают добычу.

Кадры со встречи распространила пресс-служба правительства Казахстана. По ее данным, руководство Chevron проинформировало об устранении последствий ЧП и поэтапном наращивании добычи нефти. Также в Chevron заверили, что примут меры для «недопущения подобных ситуаций в будущем и обеспечения надежной и безопасной работы объектов».

Месторождение Тенгиз — одно из крупнейших в Казахстане и в мире. Добычу на нем ведет «Тенгизшевройл», акционерами которого являются «Казмунайгаз» (20%), Chevron (50%), ExxonMobil (25%) и «Лукойл» (5%).

18 января на месторождении Тенгиз загорелся трансформатор турбины GT-9.3. В качестве меры безопасности «Тенгизшевройл» приостановил добычу нефти на Тенгизе, а также на расположенном в 20 км месторождении Королевское. Минэнерго Казахстана ведет расследование. 26 января «Тенгизшевройл» сообщила о возобновлении добычи нефти и на Тенгизе, и на Королевском.