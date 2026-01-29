Мэрия Ярославля вновь не смогла продать Центральный рынок

В Ярославле признали несостоявшимся аукцион по продаже пакета акций АО «Центральный рынок». Как поясняется в протоколе, на дату окончания приема заявок от претендентов, желающих участвовать в торгах, не поступило ни одной заявки.

«Центральный рынок» включили в план приватизации в сентябре. В имущественную базу рынка входят помещения в зданиях на улице Нахимсона, 6/11 и 10, а также на улице Андропова, 15. В ноябре выставили на продажу 67 828 акций номиналом 1 тыс. руб. каждая, что составляет 100% акций АО. Начальная цена была определена в 150,4 млн руб. В первый раз торги также не состоялись из-за отсутствия заявок.

По словам мэра Артема Молчанова, рынок решили продать для приведения в порядок за счет внебюджетных средств. «Бюджетные средства нам, безусловно, есть куда направить. Вкладываться в коммерческую недвижимость на сегодняшний день неправильно и нецелесообразно»,— говорил мэр.