Почти 480 млн рублей выделят на ремонт четырех дорог в Белгородской области
ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило электронные аукционы на ремонт четырех автомобильных дорог в регионе общей начальной стоимостью 476 млн руб. Суммарная протяженность участков, подлежащих восстановлению, превышает 17 км. Это следует из информации, размещенной на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Самый дорогостоящий контракт (начальная цена — 144,9 млн руб.) предусматривает ремонт участка дороги Венгеровка — Меловое — Донцов в Ракитянском округе протяженностью 5,31 км. Заявки на торги принимаются до 4 февраля, итоги будут подведены 6 февраля. В 102,8 млн руб. и 105,7 млн руб. оценен ремонт дорог Борисовка — Пролетарский (4,2 км) и «Валуйки — Алексеевка — Красное» — Филиппово — Верхний Моисей (3,9 км) в Борисовском и Валуйском округах соответственно. Прием заявок по этим двум аукционам продлится до 5 февраля, итоги планируется подвести 9 февраля.
Начальная цена четвертого контракта, касающегося ремонта отрезка автодороги «Белгород — Новый Оскол — Советское» — Айдар в Алексеевском округе протяженностью 4,6 км, составляет 122,6 млн руб. Заявки на участие в этих торгах можно подавать до 6 февраля, итоги будут подведены 10 февраля.
Срок исполнения обязательств по всем контрактам — с 1 июня по 30 сентября 2026 года. В перечень работ входят срезка старого покрытия, ремонт труб, укрепление опор мостов, укладка нового полотна и обустройство пересечений.
