Первая в 2026 году сессия гордумы Ижевска состоится 19 февраля

Очередная, пятая сессия гордумы Ижевска назначена на 19 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации города, депутаты рассмотрят отчеты о результатах деятельности ижевского управления МВД в 2025 году, об исполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. На сессии внесут ряд изменений в нормативных документах гордумы.

Напомним, прошлая сессия гордумы прошла 18 декабря. Тогда среди прочего были утверждены бюджет Ижевска на ближайшие три года и изменения в структуре администрации города. В частности, депутаты приняли решение об увеличении числа заместителей главы столицы республики с шести до семи, один из которых стал первым замом, а также о создании новых управлений — по молодежной политике и по бережливым технологиям и проектной деятельности.

Подробнее о бюджете Ижевска на 2026 год читайте в материале «Городскую казну пополнят извне».

Владислав Галичанин