Число заместителей главы Ижевска увеличится до семи

Депутаты гордумы Ижевска приняли изменения структуры администрации города, согласно которой число заместителей главы города вырастет с шести до семи, один из которых станет первым заместителем, а также появятся новые управления — по молодежной политике и по бережливым технологиям и проектной деятельности. Такое решение народные избранники приняли на очередной сессии муниципального парламента сегодня.

Фото: Дмитрий Чистяков, ВКонтакте

«С учетом тех глобальных задач, которые стоят перед командой города, появилась необходимость скорректировать структуру администрации,— презентовал изменения мэр Дмитрий Чистяков.— У главы города будет не шесть, а семь заместителей. Вводится должность нового заместителя по территориальному развитию, который будет курировать вопросы градостроительства и архитектуры, земельных отношений и имущества. Заместитель по строительству и ЖКХ обретает статус первого заместителя — с учетом стратегической важности направлений, которые он курирует». Отметим, что сейчас замглавы по ЖКХ является Максим Шадрин.

Господин Чистяков добавил, что в новой структуре администрации появится управление по молодежной политике. «С учетом того, что в стратегии социально-экономического развития мы взяли вектор на удержание в городе молодежи, это будет ключевое подразделение в социальном блоке и в администрации в целом»,— добавил он. Кроме того, появится новое управление по бережливым технологиям и проектной деятельности.

Анастасия Лопатина