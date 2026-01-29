В четырех ярославских городах появились проездные билеты

В Переславле-Залесском, Ростове Великом, Угличе и Данилове появились проездные билеты для общественного транспорта. Об этом сообщили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Саму карточку можно получить бесплатно в кассовых пунктах: в Переславле на Московской, 13, в Ростове на Достоевского, 1, в Данилове на Привокзальной, 10, в Угличе на улице Ольги Берггольц, 15а.

После получения проездной нужно пополнить: онлайн через портал mykassa.ru, через сервисы Сбера, а также в филиалах, офисах и терминалах этого банка.

«Стоимость проездного билета на 1 месяц для жителей Переславль-Залесского, Ростова Великого, Углича и Данилова составляет 1700 руб.»,— сообщили в учреждении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января 2026 года в Ростовском, Переславль-Залесском, Угличском и Даниловском муниципальных округах выросла стоимость проезда. Она составила 40 руб., при безналичном расчете — 34 руб.

Алла Чижова