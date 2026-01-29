Девять пациентов интерната в Прокопьевске умерли с начала 2026 года

С начала января 2026 года скончались девять пациентов Прокопьевского интерната для людей с психоневрологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты региона.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами»,— говорится в сообщении.

Еще двое постояльцев, 73-летняя женщина и 19-летний молодой человек, умерли после госпитализации в стационаре Прокопьевской городской больницы. По каждому случаю организована проверка, уточняют в ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе стало известно, что в интернате произошло массовое заболевание пациентов гриппом группы А. В минтруда Кузбасса тогда сообщили, что 128 человек, проживающих в корпусе, были обследованы «на носительство гриппа А», у 46-ти пробы оказались положительные, но без клинической симптоматики. СУ СКР региона возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий).

Александра Стрелкова