Возбуждено дело по факту заражения пациентов кузбасского интерната гриппом А

По факту массового заражения пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната (Кузбасс) гриппом группы А возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий). Об этом сообщает СУ СКР региона.

Ранее в областном минздраве подтвердили, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в интернате. После чего 128 постояльцев, проживающих в корпусе, были обследованы на носительство гриппа А, у 46 пробы оказались положительными. Для медицинского наблюдения пациенты были госпитализированы в инфекционную больницу Новокузнецка и инфекционное отделение Прокопьевской горбольницы.

Прокуратура региона совместно с Роспотребнадзором также проводит проверку в учреждении.

Александра Стрелкова